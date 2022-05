Gelbison con il Santa Maria Cilento per la festa della promozione

E' tutto pronto in casa Gelbison per i grandi fesetggiamenti per la promozione in serie C e l'occasione per la truppa del tecnico Gianluca Esposito, di ricevere il meritato tributo da parte dei tifosi arriva con l'ultima uscita di campionato che ci sarà domani pomeriggio allo stadio Morra, dove si annuncia sold out in ogni settore in occasion del derby in salsa cilentana con i cugini del Santa Maria. La formazione giallorossa di Castellabate, che a sua volta ha concluso la stagione in una tranquilla posizione centrale della graduatoria appare come la giusta avversaria per celebrare il grande evento.

Ma il derby passa in secondo piano perchè a Vallo della Lucania, i festeggiamenti sono iniziati da una settimana e proseguiranno fino a notte fondata con il concertone che si terrà nella piazza centrale del paese. E in vista del derby il tecnico Esposito, nella conferenza stampa con l'imprevista intrusione di molti dei suoi ragazzi, ha confermato che darà spazio a chi ha giocato di meno come segno di riconoscimento all'intero gruppo che ha regalato la serie C alla Gelbison. Il match inizierà alle ore 16 e sarà diretto da Gianluca Catanzaro.

Gelbison, promozione in C: si prepara la festa concerto in piazza