Il ritorno al calcio giocato dopo 45 giorni per la Gelbison non coincide con la vittoria. I rossoblu di Vallo della Lucania, nel match di recupero della quinta giornata contro i siciliani del Città Sant'Agata, si devono accontentare di un pareggio 1-1. Il team cilentano ancora una volta si vede costretto a rinviare l'appuntamento con la vittoria che manca dalla prima giornata, da allora solo tre pareggi come quello odierno. A dire il vero il tecnico Ferazzoli, manda in campo il tridente per scardinare la difesa degli isolani e nella prima frazione tiene in mano il gioco e va anche in vantaggio al minuto 27 con Tedesco, abile a sfruttare la giocata di Coulibaly. Nella ripresa dopo aver fallito il raddoppio in modo clamoroso proprio con Coulibaly, subisce la rete del pareggio dei siciliani a firma di Cicirello, imbeccato da Ficarrotta. Nel finale i siciliani reclamano un penalty, ma l'arbitro lascia correre e fichia la fine del match che fa rimanere i cilentani con l'amaro in bocca e con un solo punto in più in classifica, l a cui situazione resta molto delicata. La Gelbison deve recuperare un'altra partta sul campo del Messina, ma domenica alla ripresa del campionato dopo la sosta, affronta la delicata sul campo del Biancavilla.

Ultimo aggiornamento: 18:14

