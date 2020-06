Il Giugliano blinda altri due calciatori. Si tratta di Antonio Tarascio (nella foto), centrocampista, tra i protagonisti dell'ultima stagione culminata con il terzo posto alle spalle di Palermo e Savoia. A guadagnarsi la riconferma anche l'attaccante brasiliano Gabriel Ribeiro, fermato all'inizio dello scorso campionato da un grave infortunio.



"E' bastato poco per trovare l'intesa con Tarascio - spiegano i vertici della società gialloblu - Antonio è un tassello fondamentale per continuare a portare avanti il nostro ambizioso progetto". Ribeiro, un passato in serie C con il Lumezzane e in D con le maglie di Campobasso, Olbia e Arzignano, arriverà in Italia nelle prossime settimane e sarà subito a disposizione del tecnico Guglielmo Tudisco.



