Giugliano, la miglior difesa d'Europa: zero gol subiti in sette gare

La miglior difesa d'Europa. In sette gare di campionato, tutte vinte, nessun gol subito. È il record del Giugliano di Giovanni Ferraro, capolista del girone G, che domani affronterà il Cerignola in trasferta. Gara valevole per i 32 esimi di finale della Coppa Italia.

In Puglia la compagine gialloblu arriverà nel tardo pomeriggio di oggi: «Abbiamo alle spalle una società forte, staff e dirigenti di alto livello - spiega il trainer del Giugliano - Questo facilita il nostro compito. Abbiamo una rosa forte, e ripeto, tutti sono titolari in questa squadra, tutti avranno la loro occasione e tutti saranno fondamentali per l’obiettivo finale. Sappiamo soffrire, abbiamo un’anima che abbiamo costruito tutti insieme giorno dopo giorno».

L'obiettivo, anche in Coppa, è quello di continuare a stupire e a non prendere gol. La difesa a quattro, al centro della quale giocano capitan Poziello e Biasiol (tra i migliori di questo avvio di stagione), è il settore che offre al momento maggiori garanzie.