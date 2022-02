Il Giugliano scoprirà talenti grazie alla App Delphlyx

La prima squadra campana ad utilizzare Delphlyx, la App di analisi statistica mondiale che segue con particolare attenzione il mercato giovanile, sarà il Giugliano Calcio 1928, prima in classifica nel girone G di serie D con 6 punti di distacco e una partita in meno rispetto alla Torres.

Guido Boldoni, account executive di Delphlyx, dice: «Ho sempre creduto che uno strumento come il nostro potesse avere grandi potenzialità in un campionato come la serie D. Partire con il Giugliano è per noi motivo di grande onore, per la piazza, per le ambizioni, ma soprattutto per le idee innovative della dirigenza. Continueremo il nostro percorso con l'obiettivo di parlare a tutte le realtà più ambiziose indipendentemente dalla categoria».