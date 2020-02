Il Giugliano batte il Messina e sale al terzo posto in classifica. Una vittoria di misura (1-0), sofferta e arrivata nei minuti finali della gara. Il match winner è ancora una volta l'attaccante Antonio Orefice, che a tre minuti dal termine ha fatto esplodere il De Cristofaro con un tiro dal limite deviato da un difensore del Messina. Poco prima i padroni di casa avevano sprecato un calcio di rigore con Esposito.



Tre punti d'oro per il Giugliano di Massimo Agovino, che con questo successo supera in classifica proprio la compagine sicilana. Giugliano-Messina, almeno per lunghi tratti, è stato un match avaro di emozione. La partita si è infiammata soltanto negli ultimi quindici minuti, quando i gialloblu hanno potuto approfittare della superiorità numerica.