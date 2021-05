Giugliano, pari di rigore con il Lanusei

Pareggio (1-1) ricco di emozioni al De Cristofaro tra Giugliano e Lanusei. I padroni di casa, sempre ultimi in graduatoria, sprecano diverse opportunità e alla fine devono accontentarsi di un pareggio che poco serve in chiave salvezza. La gara, nonostante il caldo, è piacevole fin dalle prime battute. Meglio i sardi nei primi minuti di gioco, che trovano il vantaggio con Attil, bravo a trasformare con freddezza un calcio di rigore. Il Giugliano sembra accusare il colpo, ma al 13' (sempre su tiro dagli undici metri) perviene al pareggio con Orefice. I tigrotti potrebbero raddoppiare con Poziello sul finire del tempo e con Camara nella ripresa. L'occasione migliore capita però ai sardi, ma il terzo penalty di giornata è fallito da Floris. La partita termina con il Giugliano in dieci per l'espulsione del neo entrato Pepe.