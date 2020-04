LEGGI ANCHE

«È difficile pensare, dopo aver ascoltato nei giorni scorsi le parole del ministro, che si possa completare la stagione». A parlare è Luigi, presidente del, terza forza del girone I del campionato di. Il massimo dirigente gialloblu ipotizza vari scenari: «Prima di riprendere a giocare occorrerrà dare alle squadre almeno due o tre settimane per poter eseguire una preparazione atletica adeguata. Tale possibilità farebbe slittare ulteriormente i tempi di una ipotetica ripresa del campionato. Ed è difficile, pertanto, pensare che si possa completare la stagione entro il 30 giugno - aggiunge - Se si dovesse andare oltre il 30 giugno, ovvero giocare anche a luglio, la prossima stagione dovrebbe poi iniziare inevitabilmente in ritardo».Il presidente delsi sofferma poi su altri aspetti: «Sarebbe giusto che si decidesse in maniera univoca per tutti i campionati, dalla serie A ai Dilettanti - argomenta Sestile - Nel caso della, si potrebbe pensare a uno spareggio tra le prime due in classifica dei vari gironi. O in alternativa studiare una soluzione che consenta anche alle seconde di giocarsi le proprie chances per la promozione diretta, magari attraverso criteri di ripescaggio". Poi il grido d'allarme sulle sponsorizzazioni: "Le società come la nostra non possono godere degli introiti dei grandi club di A e B. Andiamo avanti a colpi di sacrifici personali e con qualche sponsorizzazione, la cui gran parte però potrebbe ora venire meno».