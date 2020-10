Allenamenti sospesi e tutti in attesa dell'esito dei tamponi disposti sui tesserati. Uno dei calciatori è risultato positivo nei giorni scorsi e da quel momento tutto stato congelato o rinviato, compreso il match in programma con il Muravera, squadra sarda che il Giugliano avrebbe dovuto affrontare domani in trasferta. La gara sarà recuperata, come comunicato dalla Lega, l'11 novembre. Il calciatore che ha contratto il virus non ha la febbre, ma ha riferito ai sanitari di aver perso gusto e olfatto. Tutti i tesserati che hanno avuto contatti con lui sono al momento - in attesa dell'esito dei test diagnostici - in isolamento domiciliare.

