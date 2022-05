Giugliano, si gioca con il Cynthialbalonga ma la testa è già al mercato

Ultimo atto di un campionato che ha regalato la gioia promozione. Il Giugliano sarà di scena domani a Genzano (inizio ore 16), sul campo del Cynthialbalonga. I gialloblu di Giovanni Ferraro sono reduci dalla vittoria con il Cassino, ma soprattutto da una due giorni di intensi festeggiamenti. Giugliano torna tra i professionisti dopo quindici anni di assenza. Il club, da quanto si apprende, è già al lavoro per allestire l'organico per la prossima stagione e per individuare nuove figure dirigenziali. A tal proposito si parla con insistenza dell'arrivo di Antonio Amodio, ex Sorrento, che potrebbe ricoprire il ruolo di direttore sportivo.