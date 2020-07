Quello tra il capitano Francesco Uliano e la Gelbison sembra un rapporto destinato a durare nel tempo. Il forte centrocampista partenopeo con esperienze nel mondo dei professionisti tra serie C e serie B con la casacca dell'Ascoli, arrivato tre anni fa a Vallo della Lucania, è entarto da subito nel cuore dei tifosi rossoblu cilentani e anche dei dirigenti che lo hanno subito eletto a capitano. Uliano, pertanto sarà per il quarto anno consecutivo il metronomo del reparto mediano. L'intesa con il presidente Maurizio Puglisi, è giunta nel pomeriggio e come al solito la società ha pubblicato le foto ufficiali sul sito del club. Tra le prime dichiarazioni rilasciate da Uliano quelle di ringraziamento : " Sono onorato della fiducia che la società ripone in me. Sono certo che la nuova rosa che si sta allestendo sarà capace di affrontare nel migliore dei modi le insidie del difficile torneo di serie D. Voglio ringraziare anche i tifosi che in questi anni non mi hanno fatto mancare il loro affetto". © RIPRODUZIONE RISERVATA