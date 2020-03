Avrebbe compiuto 54 anni oggi Salvatore Sestile, lo storico patron del Giugliano scomparso prematuramente lo scorso 4 ottobre. Il presidente che ha legato il suo nome alla promozione in serie D è ancora vivo nei ricordi di tifosi e calciatori che stanno inondando di messaggi le pagine social dedicate al club, terza forza del girone I alle spalle di Palermo e Savoia.



«Ti vogliamo ricordare così, in mezzo ai bambini, perché così vorresti festeggiare il tuo compleanno - recita il post pubblicato dalla società sulla pagina Facebook Giugliano 1928 - Ci chiediamo come avresti commentato questa situazione assurda in cui è piombata la Terra. Tu con la tua saggezza avresti saputo indicarci la via. Ci chiediamo ogni giorno come sarebbe questa stagione con te. Ridendo, piangendo, urlando, esultano, incazzandoci insieme a te. Tu con noi, noi con te. Tanti auguri Salvatore, ovunque tu sia. Presidente, sempre con noi».







