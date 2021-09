Il Santa Maria Cilento espugna il Morra e vince il derby di Coppa con la Gelbison

Nel derby cilentano di Coppa Italia tra la Gelbison e il Santa Maria a brindare è la formazione giallorossa che espugna il Morra di Vallo della Lucania, e accede ai 32esimi della manifestazione tricolore. La gara che si è giocata davanti a pochi spettatori ha visto i due allenatori dare spazio a chi non è stato impiegato nella gara inaugurale di campionato ed è stata per lunghi tratti in equilibrio con scase azioni degne di rilievo e dopo un primo tempo senza sussulti nella ripresa i padroni di casa del tecnico Esposito, hanno creato qualche azione pericolosa con La Vardera e Oggiano, ma senza incidere mentre i giallorossi si rendono pericolosi con Giordano e creano altre azioni insidiose. Poi quando sembrava che si dovesse andare ai rigori in pieno recupero al 93' arriva il penalty per il Santa Maria sul dischetto si presenta l'ex di turno Tandara che non sbaglia l'esecuzione e regala la qualificazione ai suoi. Il prossimo turno di Coppa Italia è in programma il 3 novembre, mentre domenica in campionato ospita il Lamezia, trasferta in Sicilia a Giarre per la Gelbison.