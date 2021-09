Il Santa Maria piazza il colpo in attacco arriva l'esperto Cunzi ex Messina

Il Santa Maria Cilento che prosegue la preparazione sul campo amico del Carrano di Castellabate, ha annunciato un colpo di mercato assicurandosi le prestazioni di Evangelista Cunzi, 37 anni, reduce dall'esperienza con il Sorrento prima e poi con l'Acr Messina, con cui ha vinto lo scorso campionato di serie D centrando la promozione con gli isolani in C. L'esterno di attacco vanta esperienze in serie C tra le altre con Paganese, Casertana e Catanzaro. Cunzi, è stato presentato stamani presso l'impianto sportivo dal presidente dei giallorossi Francesco Tavassi, e sarà subito a disposizione del tecnico Angelo Nicoletti.