Ilvamaddalena-Angri 1-1: nelle prossime ore il nome del nuovo allenatore

L'Angri esce indenne dalla delicata gara esterna con l'Ilvamaddalena. Punteggio finale di 1-1 per i grigiorossi, risultato che potrebbe restituire un pizzico di fiducia a un ambiente condizionato dagli ultimi risultati negativi della squadra.

Le dimissioni di mister Sanchez avevano chiamato i calciatori alle loro responsabilità e in campo s'è vista sicuramente una squadra più coriacea rispetto alle recenti uscite. I doriani approcciano meglio alla partita, pur limitandosi a due sole palle-gol. Barone al 9’ chiama il portiere di casa all'intervento, poi la bandierina dell'assistente vanifica il possibile vantaggio di Varsi. Nel finale di frazione l'esterno offensivo ci prova direttamente da calcio d'angolo, poi trova al 42’ lo spunto decisivo su assist di Barone.

Nella ripresa l'Ilvamaddalena reagisce e trova il pareggio al quarto d'ora con Altolaguirre, pronto a trasformare in gol un cross di Cacheiro. Pochi minuti dopo Mejiri si oppone bene alla conclusione di Varsi, poi è di nuovo Altolaguirre a farsi vivo in area grigiorossa, con un colpo di testa che stavolta non centra il bersaglio.

Fino al triplice fischio poco o nulla ancora da raccontare. Il pari permette all'Angri di rosicchiare un punticino sulle immediate inseguitrici, in attesa che la società comunichi nelle prossime ore il nome del nuovo allenatore per il prosieguo del campionato.