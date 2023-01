Nocerina-Martina 0-1: gol di Diaz su rigore e la zona playout è di nuovo vicina

Seconda sconfitta di fila per la Nocerina, che lascia l'intera posta in palio al Martina. Prova sotto la sufficienza per i molossi sul prato amico del San Francesco, con gli ospiti apparsi più motivati e meglio organizzati alla ricerca dei tre punti.

Tre punti molto pesanti, tenendo conto che si trattava di uno scontro diretto in chiave salvezza. La Nocerina è sembrata una diretta prosecuzione di quella vista nella ripresa a Francavilla e il risultato finale ne è stata logica conseguenza.

Recuperati Stagkos e Mansi, mister Zavettieri tiene inizialmente in panchina Garofalo non al top. Si rivede dal primo minuto Talamo, in un tridente corazzato completato da Maletic e Caso Naturale. Ma le intenzioni di assaltare la diligenza ospite restano solo sulla carta. Piuttosto è il Martina a rendersi pericoloso nel primo tempo in almeno tre circostanze.

Ci prova Diaz al quarto d'ora e alla mezz'ora, mancando di un soffio il bersaglio. Non va meglio a Teijo nel finale di frazione, con Stagkos pronto all'intervento. Si riparte e sono ancora i pugliesi a farsi vivi con il tentativo di Suhs, anch'esso senza successo.

La Nocerina si fa finalmente viva al quarto d'ora con una sassata di Maletic che esce di un soffio. E poco dopo è il portiere Figliola a immolarsi sul tentativo di Basanisi, liberato al tiro su una rapida combinazione tra Caso Naturale e Chietti.

Alla mezz'ora il Martina passa. Giacomarro falcia in area Pinto, per l'arbitro non c'è alcun dubbio e Diaz trasforma con freddezza il conseguente calcio di rigore. Vantaggio tutto sommato meritato per gli ospiti, ma la Nocerina può recriminare nel finale per il palo colpito da Di Palma, che arriva a rimorchio su assist di Maletic ma può solo imprecare contro la sfortuna.