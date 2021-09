L'Afragolese parte subito forte con il blitz di Artena: «Importante cominciare bene»

Buona la prima per l’Afragolese, che sbanca Artena con una rete per tempo: sblocca Longo, poi Sorgente blinda la vittoria nel finale. Tre punti all’esordio per mister Fabiano, dunque, chiamato in settimana a rilevare Agovino.

La prima occasione la confezionano i padroni di casa, pericolosi dopo appena sei minuti: subito decisivo Romano – tra i protagonisti di giornata –, che neutralizza con una efficace smanacciata in corner. Il vantaggio rossoblù al 27’: sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina di Celiento, la sfera carambola su Longo e finisce poi in rete. Vis Artena di nuovo pericolosa alla mezz’ora con Di Vico, lanciato in profondità: decisiva – ancora una volta – l’opposizione di Romano.

Nella ripresa, subito un cambio per Fabiano: fuori Cordato, dentro Galletta. Padroni di casa a un passo dal pari al 20’: Taviani supera Micillo, guadagna l’area e pennella un velenoso tiro a giro che esalta i riflessi e la reattività di Romano. Alla mezz’ora la traversa nega a capitan Longo – innescato da Caso Naturale – la gioia della doppietta. Girandola di cambi per mister Fabiano, che propone Tarascio, Suraci, Silvestro e Sorgente, a rilevare Esposito, De Rosa, Caso Naturale e Longo. Proprio Sorgente protagonista nel finale in due occasioni: nella prima Manna gli chiude lo specchio della porta, nella seconda mette in cassaforte i tre punti, finalizzando in ripartenza su assist di Celiento.

A margine del match, l’analisi di mister Fabiano: «Oggi non era semplice. La Vis Artena è una gran bella squadra, molto forte sulle palle inattive. L’Afragolese ha però giocato con personalità, mettendoci sempre la giusta dose di cattiveria. Io non ho fatto nulla. Sono arrivato da soli quattro giorni, mi sono perciò limitato a dare tranquillità e serenità al gruppo».

Quindi capitan Longo. «Affrontavamo una squadra ben costruita e ben messa in campo, che nel primo quarto d’ora ci ha messo anche in difficoltà. Sono stato fortunato sul primo gol ma ci abbiamo sempre creduto. Sulla traversa invece la sfortuna ci ha messo del suo. L’importante è aver portato a casa i tre punti ed essere partiti col piede giusto».