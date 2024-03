Nardò-Angri 3-0: gara chiusa al 51'

Sconfitta esterna per l'Angri che lascia l'intera posta in palio a un motivato Nardò. Punteggio finale di 3-0 in favore dei salentini, che chiudono i conti del match a pochi minuti dall'inizio della ripresa. I grigiorossi hanno collezionato qualche occasione, ma ben poco rispetto alla mole di occasioni create dai neretini, che dunque conquistano con pieno merito l'intera posta in palio.

Al 4' i padroni di casa sono già in vantaggio grazie a una rete di pregevole fattura di De Giorgi. L'Angri risponde con una conclusione alta di Fabiano, poi è sempre e solo Nardò. Palladino dice di no a Gentil e Ferreira, ma nulla può sulla sventola di Ciracì che risolve una mischia in area. Poco prima dell'intervallo Gentili sfiora il tris, che arriva invece al 6' della ripresa con D'Anna, bravo a capitalizzare un lancio in profondità.

Discorso chiuso per il Nardò, che bada a controllare pur rischiando su una bella iniziativa di Palmieri. Palladino sventa un altro tentativo di D'Anna, poi il cronometro scivola veloce verso il triplice fischio.

Sconfitta pesante per i grigiorossi, da archiviare in fretta in vista della gara interna contro il Martina, in programma per il turno infrasettimanale di giovedì.