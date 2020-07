Nuove regole “economiche” per la Nocerina. Il Collegio Arbitrale ha parzialmente accolto i ricorsi dell'ex allenatore Nello Di Costanzo e del collaboratore tecnico Francesco Di Nardo.



Entrambi hanno adito le vie della giustizia sportiva per ottenere compensi pattuiti e non corrisposti dalla società del presidente Paolo Maiorino.



La Nocerina dovrà corrispondere le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale entro il 24 luglio prossimo. Secondo le nuove disposizioni relative alle iscrizioni ai campionati, per le sentenze emesso fino al 15 luglio, le società sono obbligate a saldare le pendenze entro il termine ultimo fissato per l'iscrizione al campionato.



In caso di inadempienza, dunque, la Nocerina sarebbe esclusa dal prossimo torneo. © RIPRODUZIONE RISERVATA