Nocerina-Francavilla 2-1: in 6000 trascinano i molossi alla salvezza

La Nocerina tocca il fondo, incassa le più feroci critiche al termine del primo tempo, poi risorge e rimonta nella ripresa conquistando la salvezza in Serie D. In un San Francesco gremito e nonostante il diluvio, i molossi battono il Francavilla 2-1 e mantengono la categoria.

Talamo e Maletic risollevano i rossoneri dal baratro alla felicità. In una partita che s'era messa malissimo perché dopo due parate di Maione su Maletic e Ziello, i rossoneri pagano a caro prezzo una disattenzione al limite dell'area. Gentile ha tutto il tempo di controllare e prendere la mira per realizzare lo 0-1. Aleggiano i fantasmi del calcio regionale sul San Francesco. Stagkos neutralizza due conclusioni di Nolé evitando il raddoppio.

Al rientro negli spogliatoi la rabbia della tifoseria di casa esplode in una vibrante contestazione, che sortisce però l'effetto giusto.

Nella ripresa Erra passa al 4-3-3 con l'ingresso di Mancino e la Nocerina cambia faccia. Basanisi e Mancino fanno le prove del pareggio nei primi 4 minuti. Poi ci pensa Talamo - tra i più combattivi anche nel primo tempo - a risolvere in rete una mischia scaturita da corner.

Sono trascorsi 8 minuti ed emerge una sorta di consapevolezza tra i padroni di casa, che mantengono il controllo del gioco e piantano le tende nella metà campo lucana. Minuto numero 27, Garofalo ruba palla a trequarti, guadagna la linea di fondo e gira al centro un cross su cui Maletic di testa manda la sfera a baciare il palo prima di insaccarsi. Il boato dei semila del San Francesco si percepisce a lunga distanza. Al 35' ancora Maletic si destreggia bene in area, ma manda di poco fuori.

Il Francavilla tenta il tutto per tutto. Al 43' Petruccetti salta da solo in area ma alza la mira. Poi, poco prima del triplice fischio, Maletic grazia gli ospiti sprecando un colpo di testa da zero metri. Ma va bene anche così, perché il 2-1 non costringe Garofalo e compagni ai supplementari. Termina nel migliore dei modi un'annata a dir poco sofferta, infarcita di errori da ogni punto di vista e imputabili a tutte le componenti in gioco. Bisognerà voltare in fretta pagina e ricostruire praticamente da zero un progetto che non dovrà più vivere alla giornata per evitare ulteriori sofferenze come quelle di questa annata.