Nocerina, Simonetti lascia i molossi: slitta il derby contro la Casertana

Il centravanti Felice Simonetti lascia la Nocerina. L'attaccante di Nola chiude in anticipo la sua terza esperienza con la maglia rossonera, firmando con l'Insieme Formia nel girone G di Serie D. Finito tante volte in panchina per scelta tecnica, ha chiesto alla società di essere ceduto per poter trovare più spazio in campo. Simonetti saluta i rossoneri dopo l'ennesima partita vissuta da spettatore in panca.

Intanto, arriva la conferma che per ragioni di ordine pubblico, la gara Nocerina-Casertana sarà disputata mercoledì 3 novembre alle 14.30 anziché domenica 31 ottobre. La concomitanza con Salernitana-Napoli e i non buoni rapporti tra le tifoserie di Nocera e Caserta hanno indotto la Questura a disporre lo slittamento di quello che, classifica alla mano, sarà il big match della nona giornata di andata nel girone H di Serie D.