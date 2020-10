La Nocerina dovrà rinunciare per tre partite all'attaccante Nicola Talamo. Il Giudice Sportivo gli ha inflitto la pesante sanzione dopo l'espulsione subita domenica scorsa, nella gara esterna contro il Lanusei. Testata al volto rifilata a un avversario e rosso diretto per il calciatore ex Siracusa e Corigliano.

Un problema per il trainer Giovanni Cavallaro, che non potrà disporre di Talamo per le gare casalinghe contro Nola e Sassari Latte Dolce, oltre alla trasferta di Santa Maria Capua Vetere con il Gladiator. Uomini contati in prima linea per i molossi, che potrebbero ricorrere ancora al calciomercato in questi ultimi giorni di apertura delle liste.

Al momento, infatti, gli unici attaccanti sono Diakité, Dammacco e Improta, con quest'ultimo che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. E in tal senso, al termine del recupero della gara con la Torres, il tecnico Cavallaro ha ammesso che la società ingaggerà un'altra punta per completare l'organico.

«Sappiamo che manca una casella in attacco - ha affermato l'allenatore rossonero -. Non mi interessa quale sia il suo nome, quello che chiedo è sacrificio e sangue per questa maglia. Insieme alla società faremo scelte oculate».

