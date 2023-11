Paganese-Cavese 3-5: aquilotti avanti ai rigori

La Cavese batte al Marcello Torre la Paganese e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie D. Il derby si decide ai calci di rigore, al termine di novanta minuti in cui c'è stato un sostanziale equilibrio in campo in termini di gioco e di occasioni da gol.

Ampio il turnover da parte di entrambi gli allenatori, che hanno concesso minutaggio ad atleti che ne hanno trovato meno in campionato. Non mancano le opportunità per sbloccare il punteggio su entrambi i versanti, ma l'imprecisione in fase conclusiva lascia il punteggio inchiodato sullo 0-0 fino al 95'.

La serie di calci di rigore inizia in modo impeccabile per entrambe le squadre. Al quarto giro però Faiello manda la sfera a stamparsi sulla parte alta della traversa, spianando la strada alla qualificazione della Cavese, sancità dal penalty realizzato da Konate.

Passano dunque gli aquilotti, che attendono di conoscere l'avversaria agli ottavi di finale.

In campo il Casarano ha battuto la Fidelis Andria, che ha tuttavia presentato ricorso per il presunto impiego irregolare di un calciatore da parte della compagine rossoblu.