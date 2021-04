Portici, sfida salvezza a Fasano: dalla Nocerina arriva il portiere Cappa

Un altro innesto per il Portici di mister Mattiacci. L’annuncio arriva a ridosso del delicato match esterno contro il Fasano: fa ufficialmente parte del gruppo azzurro il portiere Mario Cappa, nella prima parte della stagione in forza prima all'Acireale e poi alla Nocerina.

Il giovane – classe 2000 – si è formato nel settore giovanile della Paganese ed ha poi maturato un’esperienza con la Primavera dell’Avellino. Negli ultimi anni – in serie D – ha difeso la porta del Cerignola. Arriva al Portici dopo la rovente esperienza con i molossi, culminata nel convulso derby contro il Giugliano (un suo clamoroso errore nell’extra time ha spianato la strada al pari dei tigrotti, arrivato dagli undici metri).

Verso il Fasano – Domani, intanto, altra cruciale sfida salvezza per il Portici, che farà visita ad un Fasano (a sua volta) costretto a far punti per prendere le distanze dalla zona playout (pugliesi a pari punti con Aversa e Brindisi). Nel frattempo, con il successo infrasettimanale contro il Gravina, la Puteolana ha agganciato proprio il Portici a quota 19: diavoli rossi ed azzurri penultimi, adesso, con due punti di vantaggio sul Gravina (rinviata intanto la sfida di domani dei murgiani contro il Nardò).