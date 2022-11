Finisce con un pari il derby del Conte fra Puteolana ed Afragolese. Un punto per Agovino al suo esordio sulla panchina rossoblù, che – se non altro – interrompe il digiuno e riprende a muovere la classifica. L’Afragolese resta ancora sganciata dal treno playoff, sempre inchiodata al fondo della classifica, invece, la Puteolana.

La prima occasione è di marca ospite, targata Aracri, che tenta il tiro a giro di destro sfiorando il montante. Alla mezz’ora si fa viva la Puteolana con Di Lorenzo, che trova un attento Provitolo a respingere. Cinque minuti più tardi spreca grossolanamente Esposito, che da posizione favorevole spedisce sul fondo. La prima frazione termina a reti inviolate.

Nella ripresa subito pericolosa l’Afragolese, che trova il vantaggio con un’azione da manuale innescata da Caso Naturale e finalizzata – di prima intenzione – da Aracri. Una manciata di minuti più tardi i rossoblù potrebbero calare il bis ma Sowe in spaccata non inquadra la porta. Provitolo mantiene il vantaggio con un intervento provvidenziale su Esposito ma nulla può – al 34’ – su Guarracino, che fa 1-1. Nel finale due interventi decisivi blindano almeno il punto: prima Provitolo e poi Picascia salvano l’Afragolese e scongiurano il ko. Da ultimo, il cartellino rosso per Di Palma, che lascia i flegrei in dieci negli ultimissimi minuti.