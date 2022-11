Cerone saluta l'Afragolese: «Via per motivi personali»

È già finita l’avventura di Federico Cerone all’Afragolese. A distanza di appena tre mesi dall’annuncio che aveva fatto ulteriormente lievitare l’entusiasmo nella piazza rossoblù. È stato lo stesso fantasista – tra i protagonisti della promozione in C del Giugliano nella passata stagione – ad annunciarlo attraverso il proprio profilo social.

«Nella giornata odierna comunico di aver provveduto per motivi personali alla rescissione del mio accordo con il presidente Raffaele Niutta, che ringrazio per aver compreso questa scelta. Faccio l'in bocca al lupo a tutti, ci vediamo presto».

Con queste parole Cerone si è congedato dall’Afragolese, che dal canto suo ha raccolto e rilanciato: «L'Afragolese 1944, nella persona del presidente Raffaele Niutta, intende ringraziare il calciatore Federico Cerone per gli affettuosi e graditi saluti rivolti alla società rossoblù, pubblicati sui suoi profili social dopo la rescissione consensuale del proprio contratto. La società inoltre ringrazia Federico per la professionalità messa in atto durante questi mesi, augurandogli le migliori fortune per la sua prestigiosa carriera calcistica».