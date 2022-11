Afragolese in crisi e fuori dai playoff: esonerato Bitetto

È costata cara a mister Bitetto la sconfitta – la terza consecutiva – rimediata dall’Afragolese contro il Team Altamura. Al punto che la società ha optato per la soluzione più drastica: «L'Afragolese 1944, comunica di aver interrotto il rapporto lavorativo con l'allenatore della prima squadra Leonardo Bitetto ed il vice allenatore Andrea Destino. La Società ringrazia l'allenatore ed il suo vice per il lavoro svolto finora, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere».

Due punti nelle ultime cinque gare hanno fatto progressivamente scivolare in classifica i rossoblù, adesso costretti ad inseguire il treno playoff: un rendimento che non ha evidentemente soddisfatto il presidente Niutta, che già dopo la rovente gara di Brindisi aveva rivolto qualche precisa stoccata («Dobbiamo osare di più. Abbiamo allestito una rosa importante, parecchio importante. Forse siamo secondi al Napoli, perdonerete la presunzione. Me la voglio giocare, abbiamo tutte le carte in regola per far bene, perciò chiederò al mister di osare di più. Voglio anche perdere ma creando 40 palle gol a partita. Finora abbiamo disputato gran belle gare ma servono i risultati. Domenica in panchina a Brindisi c’erano quasi 200 mila euro. Vorrei farlo capire ai ragazzi e al mister, per le qualità che abbiamo a disposizione il livello in campo non deve mai calare»).

Ed ora, per il dopo Bitetto (chiamato in panchina poco più di due mesi fa dopo la separazione da Cioffi), si fa strada il nome di Massimo Agovino.