Rivoluzione Giugliano: via sei giocatori alla vigilia del derby con l'Afragolese

Mini rivoluzione in casa Giugliano alla vigilia del match interno, in programma domani, con l'Afragolese. Il club ha annunciato di aver rescisso consensualmente i contratti con i calciatori D'Ausilio e Otranto, entrambi passati alla Napoli nord, e Negro, che giocherà con la maglia del Real Agro Aversa. In precedenza la società aveva rescisso il contratto con Marotta, Tullio e con il brasiliano Da Silva. Domani il Giugliano si giocherà, nel derby con l'Afragolese, le residue speranze in chiave salvezza. Il tecnico Antonio Maschio recupera lo squalificato Micillo.