San Giorgio-Fasano 1-0, seconda vittoria di fila al Paudice

Seconda vittoria interna per il San Giorgio, che al Paudice supera di misura il Fasano nel segno di Mancini (foto Fc San Giorgio). Tre punti che valgono oro in chiave salvezza, con i granata adesso proiettati a quota 33, a +2 sul sestultimo posto in attesa delle gare domenicali e dei recuperi in programma.

Contro i pugliesi mister Ambrosino deve rinunciare agli infortunati Raiola, Di Pietro e Scalzone ed allo squalificato Caprioli; tornano in panchina Evacuo e Guarino.

Intenso l’avvio di gara. Cinque minuti e Ruggiero raccoglie una respinta corta di Ceka e batte a rete a colpo sicuro ma la sua conclusione viene intercettata proprio sulla linea di porta da un difensore. Passano trenta secondi e Mancini, pescato in area, trova il colpo da tre punti: micidiale il suo fendente diretto all’incrocio che non lascia scampo al portiere: 1 a 0 e seconda rete consecutiva per il numero dieci granata, che ci riprova poi al 25’, stavolta però senza inquadrare la porta. Si complica ulteriormente la giornata del Fasano alla mezz’ora, quando Calabria interviene in ritardo col piede a martello su Navas, rimediando il rosso diretto. Nonostante l’inferiorità numerica, gli ospiti si rendono pericolosi in due circostanze nel finale di frazione: decisivo in entrambi i casi un superlativo Bellarosa.

La parità numerica viene ristabilita ad inizio ripresa, con il secondo giallo rimediato da Sepe. Il Fasano prova ad approfittarne ed esercita una certa pressione, ma i granata chiudono bene gli spazi e ripartono con incisività. Alla mezz’ora Mancini viene pescato in area dopo un contropiede letale, Camara lo mette giù ed è calcio di rigore: sul dischetto va Varela (tra i migliori in campo), ma Ceka intuisce e devia in corner.

Al Paudice finisce 1-0. Mercoledì l’impegno infrasettimanale di Molfetta.