San Luca-Santa Maria Cilento 2-2: pari dei calabresi su rigore al 90’

Il Santa Maria Cilento Cilento vede sfumare proprio al 90’ la vittoria che avrebbe meritato sul campo dei calabresi del San Luca.

Partenza sprint per la squadra di Di Gaetano, che prende subito in mano le operazioni di gioco e già al 3’ con Bonanno si fa vedere dalle parti di Antonino, poi tocca a Johnson fare le prove della rete che lo stesso attaccante giallorosso trova al 12’ quando di testa sblocca il match.

La reazione del San Luca è immediata ma la difesa cilentana regge e sfiora anche il raddoppio con De Pieri. Poi al 46’ arriva il pareggio dei calabresi con Maesano.

Nella ripresa in apertura meglio il San Luca, ma a passare è nuovamente il team di Castellabate con il solito Johnson che su una ribattuta della difesa di casa piazza la seconda stoccata vincente. Quando sembrava profilarsi la vittoria al 90’ arriva il rigore per il San Luca, non sbaglia Auriel dal dischetto è fissa il punteggio sul 2-2.

Con il punto conquistato il Santa Maria sale a quota 14 e si porta fuori dalla zona playout che resta distante però, solo un punto.