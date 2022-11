Nocerina-Fasano 3-2: i rossoneri eroici resistono in nove uomini

La Nocerina fa e disfa il match interno col Fasano, vincendo con pieno merito per 3-2 riuscendo a complicarsi la vita quando la gara sembrava abbondantemente indirizzata. In doppio vantaggio, i rossoneri regalano agli ospiti un rigore e due espulsioni, provocandosi un bel po' di sofferenze fino al triplice fischio.

La cronaca. Nocerina con gli uomini contati. In panca Zavettieri porta ben quattro atleti classe 2005: in campo squadra disposta secondo un 3-5-2 molto elastico. Sul fronte opposto, Tisci si affida al 4-3-3 con Di Federico terminale centrale in attacco.

Buon approccio dei padroni di casa, che creano pericoli con Diniz e Talamo nel primo quarto d’ora. Meno incisivo il Fasano, che rischia ancora al 20’ quando Mancino allarga di un soffio il giro dal limite. Poi è Balde a fallire due occasionissime a metà frazione. L’insistenza della Nocerina viene ripagata al 23’ quando De Marino svetta sul secondo palo su corner di Garofalo e fa 1-0.

Il Fasano prova a reagire e dopo un paio di conclusioni senza pretese, sfrutta al meglio un errore in appoggio di Ambro a centrocampo. Corvino riceve palla al limite, converge e batte Stagkos per l’immeritato gol del pari. Prima dell’intervallo la Nocerina reclama un vistoso rigore su Chietti non ravvisato da arbitro e primo assistente, poi Mancino divora un’occasionissima sparando addosso a Ceka in uscita.

Nella ripresa i molossi sembrano poter indirizzare rapidamente il match. Al 5’ Chietti sfrutta un gran controllo di Talamo e firma il nuovo vantaggio rossonero, poi ci pensa Balde al quarto d’ora a calare il tris su cross di Ambro.

Ma quando sembrava tutto semplice, Stagkos commette un errore madornale al 25’. Il portiere tenta un improbabile dribbling su Acosta perdendo palla; la sfera giunge a Corvino che viene steso da Ambro prima di concludere a rete. Rosso per il centrocampista e rigore trasformato dallo stesso Corvino.

La Nocerina però non si demoralizza e anzi al 30’ reclamo un altro rigore, ancor più evidente. Balde viene affossato in stile rugby in piena area, ma l’arbitro non vuole saperne. Sul capovolgimento di fronte Stagkos si fa perdonare l’errore precedente con due interventi provvidenziali. Al 35’ lo stesso Balde, già ammonito, rifila una manata un avversario e rimedia il secondo giallo. In 9 la Nocerina alza barricate su cui il Fasano si infrange fino agli interminabili 5 di recupero.