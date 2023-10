San Marzano, portieri under convocati in Nazionale

Doppia convocazione in Nazionale per i due portieri under del San Marzano. Daniil Pareiko e Leonards Cevers, entrambi classe 2005, sono partiti rispettivamente per l'Estonia e la Lettonia per rispondere alle convocazioni delle due rappresentative Under 19.

In particolare Daniil Pareiko parteciperà a un torneo internazionale con l'Under 19 estone, impegnata a Zagabria in Croazia fino al prossimo 18 ottobre. Leonards Cevers sarà invece impegnato fino al 17 ottobre a Riga con la Nazionale Under 19 della Lettonia, in campo per il round di qualificazione ai Campionati Europei di categoria.

Un importante doppio riconoscimento per la società del presidente Felice Romano, che ieri ha anche ottenuto la prima storica vittoria in Serie D.

Un successo accolto nel migliore dei modi dall'attaccante Diego Allegretti, autore di una delle due reti che hanno permesso ai blaugrana di battere la Romana al Comunale di Palma Campania.

«In settimana abbiamo lavorato tanto sulla coesione del gruppo e sul fatto che ognuno dovesse dare molto di più. Questo è stato l'ingrediente fondamentale per raggiungere questo successo. A fine partita ci siamo raccolti tutto in un abbraccio e l'urlo finale è stato liberatorio per l'esito delle prime 4 partite, per le quali avremmo sicuramente meritato di più dei 2 punti raccolti in campo».