Cavese-Atletico Uri 0-1: i biancoblù si svegliano tardi

La Cavese si fa sorprendere tra le mura amiche da un Atletico Uri che non fa nulla di trascendentale per portare a casa il bottino pieno. Gli aquilotti non giocano all'altezza delle attese, collezionando grosse opportunità solo nella parte finale, eccezion fatta per un'occasionissima incredibilmente divorata da Derosa nel primo tempo, su uscita a vuoto del portiere Fusco.

I sardi si rendono pericolosi nel primo tempo solo con Lubrano, poi limitano al minimo sindacale i pericoli nella propria area di rigore. A metà ripresa la doccia gelata per il Lamberti. Su calcio di punizione da trequarti, arriva una sponda di testa che mette fuori causa Boffelli e concede ad Ankovic il più comodo dei tap-in.

La sveglia per la Cavese suona in netto ritardo. Al 35’ Fusco è provvidenziale in un'uscita a valanga su Chiarella, bravo a liberarsi in area con un controllo di fino. Un minuto dopo Felleca fa il funambolo nell'area sarda ma la sua conclusione scheggia la traversa ed esce. All'ultimo respiro - con l'Atletico Uri in 10 per l'espulsione di Pisano - Sowe s'inventa un'acrobatica rovesciata che però trova il salvataggio sulla linea di Esposito a blindare lo 0-1 per i sardi.