Paganese-Manfredonia 0-0: pugliesi tonici, i liguorini rischiano

Pareggio a reti bianche tra Paganese e Manfredonia, ma gara più difficile del previsto per i liguorini al cospetto della formazione pugliese. Gli ospiti, scossi dopo il tremendo ko interno contro l'Angri, hanno nettamente cambiato volto nel giro di sette giorni e hanno approcciato nel modo giusto alla partita del Torre.

La squadra di Cinque ha infatti creato le occasioni più pericolose nel primo tempo, sfiorando il vantaggio in almeno tre circostanze con Cesario, Achik e con l'ultimo arrivato Bamba, subito in campo a 48 ore dall'annuncio del suo ingaggio.

L'unico a farsi vivo nell'area sipontina per la Paganese è stato De Feo, con un colpo di testa finito fuori poco prima dell'intervallo.

Nel secondo tempo non si gioca a ritmi altissimi e i padroni di casa vengono fuori alla distanza. Non prima però di aver rischiato di capitolare ancora su una conclusione di Bamba finita di un soffio sul fondo. Il portiere ospite Antonino viene chiamato in causa da Orefice e Ianniello, rispondendo in maniera provvidenziale. In pieno recupero Del Gesso sfiora il colpaccio, ma la concluione dal limite non inquadra lo specchio della porta.

Lo 0-0 permette comunque alla Paganese di allungare la striscia di imbattibilità in campionato, pur allungando il gap dalle primissime posizioni di classifica.