Santa Maria Cilento, Campanella: «Dobbiamo vincere, senza alibi»

Dopo due ko nelle prime due di campionato il Santa Maria Cilento torna nuovamente in campo a distanza di quattro giorni contro il Città Sant'Agata per provare a centrare i primi punti di questa terza stagione che vede i giallorossi al via della quarta serie.

A parlare alla vigilia del match con i siciliani è il capitano Francesco Campanella, il quale non trova scusanti per quest'inizio di stagione non proprio come ci si aspettava: «Tornare subito in campo è un fatto positivo perché abbiamo l'opportunità di riscattarci. Per questa fase iniziale non proprio positiva non possiamo avere alibi, pur essendo un gruppo in gran parte nuovo rispetto al passato. Bisognerà accendere magari già da domani la scintilla per ritrovare il clima giusto. Dovremo fare la nostra partita cercando di evitare gli errori commessi nelle due precedenti partite. Di fronte avremo una squadra molto forte ma non possiamo permetterci altri passi a vuoto».

La gara con il Sant'Agata si gioca al Carrano di Castellabate con inizio alle ore 15 arbitra Monesi di Crotone.