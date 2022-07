Santa Maria Cilento, arriva il difensore senegalese Diop

Il Santa Maria Cilento del presidente Tavassi, annuncia il primo colpo di mercato, si tratta del difensore centrale Omar Diop, 31 anni, che arriva dalla squadra siciliana del Canicattì, con la quale ha ottunuto al termine della scorsa stagione la promozione in serie D.

L'intesa tra il calciatore senegalese e il club giallorosso c'è stata nel tardo pomeriggio di ieri alla presenza del vice presidente Alfonso Tavassi, del dg Alberico Guariglia e del responsabile dell'area tecnica Angelo Nicoletti, con il quale ha mostrato la sciarpa giallorossa nella foto di rito.

Le prime dichiarazioni rilasciate dal difensore: «Ho accolto la proposta perchè ho visto che mi è stato prospettato un progetto stimolante e perchè la società rappresenta un modello in questa categoria. Inoltre conosco molto bene il tecnico Di Gaetano, ora spetta a me ripagare la fiducia che è stata riposta». Diop, ha svolto la sua carriera prevalentemente in Sicilia, vestendo tra le altre maglie quelle di Scordia e Orlandina in serie D.