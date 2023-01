Santa Maria Cilento scatenata sul mercato: tre innesti, Modesti, Azindow e Tiberio

Il Santa Maria Cilento per risalire la classifica che a metà stagione appare decisamente deficiatria in questa sessione del mercato prova a correre ai ripari per garantire al tecnico DI Gaetano, un organico che possa riuscire a centrare per il terzo anno consecutivo la permanenza nel campionato di serie D.

E dopo aver annunciato l'arrivo del portiere in quota under Cannizzaro ex Gelbison, nella tarda serata e proprio alla immediata vigilia del match con il Licata, ha presentato altri tre elementi: Luca Modesti (20) che arriva dalla Nuova Florida, Musah Azindow (19) arriva dal Sassuolo, ed ha giocato in questa prima parte di stagione con la maglia del Forlì (serie D). Roberto Tiberio (22), arriva dalla Mariglianese. I nuovi innesti si sono subito aggregati al resto del gruppo.