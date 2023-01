Santa Maria Cilento-Licata, domani il recupero: preso il portiere Cannizzaro ex Gelbison

Dopo aver ottenuto un buon pareggio sul campo del Locri seconda forza del girone I, il Santa Maria Cilento domani torna nuovamente in campo per il recupero della 14esima giornata, gara rinviata per la presenza di calciatori siciliani risultati positivi al Covid-19. Il match con il Licata è in programma allo stadio Carrano di Castellabate con inizio alle 14.30. Per questa gara il tecnico dei giallorossi Di Gaetano, può contare su tutto il gruppo e proporra il 3-4-3. Arbitra Giordani di Aprilia.

Sul fronte mercato c'è da registrare una voce in ingresso per il club del presidente Tavassi: dalla Gelbison è infatti arrivato il portiere Francesco Cannizzaro, 19 anni, di proprietà del Bitonto. L'estremo difensore palermitano si è aggregato subito con i nuovi compagni del Santa Maria Cilento.