Il Santa Maria Cilento nel giorno in cui ritrova i suoi tifosi sia pure in numero ridotto per le note restrizioni legate alla pandemia, non riesce ad andare oltre il pareggio a reti inviolate con l'Fc Messina. Ai ragazzi di Gianluca Esposito non sono bastati ben 10 tiri di cui 4 nello specchio della porta per riuscire a scardinare la porta di Marone. In particolare si è messo in evidenza il solito Ragosta, ma alla fine è stato 0-0. Un risultato che alla luce del gioco espresso dai ragazzi di Castellabate, sta stretto a Campanella e compagni che speravano di bissare il successo ottenuto nella prima uscita sul campo amico del Carrano. Il Santa Maria, intanto tra 3 giorn mercoledì 21i dovrà tornare nuovamente in campo per recuperare la sfida rinviata con il Castrovillare a causa del Covid.

