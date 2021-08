Santa Maria Cilento, scelta la sede del ritiro: sarà a Polla dal 16 agosto

Il Santa Maria Cilento prosegue la sua marcia di avvicinamento alla seconda stagione nel campionato di serie D. E il sodalizio caro al presidente Francesco Tavassi, dopo aver effettuato alcune operazioni di mercato e scelto il nuovo allenatore affidando la guida a Nicoletti, ha ufficializzato anche la sede del ritiro. La scelta è ricaduta su Polla, centro del Vallo di Diano, che presenta un impianto in erba naturale e che anche negli scorsi anni è stato scelto da diverse squadre di terza e quarta serie, senza dimenticare la presenza della Salernitana. I giallorossi si ritroveranno al Medici di Polla a partire da lunedì 16 agosto e vi rimarranno fino a domenica 29 agosto. Sono previte anche gare amichevoli. Intanto già martedì 3 agosto, allo stadio Carrano di Castellabate, saranno affettuate le visite mediche e test fisici per dare inizio anche alle prime sedute di allenamento che andranno avanti fino a metà agosto, per poi trasfersi a Polla dove proseguirà la preparazione. Il campionato inizia il 19 settembre.