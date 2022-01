Serie D, modifiche sui calendari: aggiunti due turni infrasettimanali

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha rimodulato i calendari di Serie D. La sceltà è dovuta allo slittamento delle giornate previste il 9 e il 16 gennaio scorsi, a causa dell'alto numero di contagi che ha riguardato numerose società del Campionato Nazionale Dilettanti.

Il torneo ripartirà dopodomani, pur a fronte di diverse partite rinviate a causa di casi Covid. Confermato il turno infrasettimanale del 14 aprile che riguarda tutti i gironi, così come quelli del 2 e del 16 febbraio che interessano i gironi da 19 e 20 squadre.

Per giungere al traguardo della regular season, fissato già inizialmente al 15 maggio, c'è stato bisogno di apportare modifiche.

Sono stati infatti aggiunti due turni infrasettimanali: il 30 marzo (undicesima di ritorno per i gruppi A, B, D, H e I; nona per gli altri gironi) e il 27 aprile (sedicesima di ritorno per i gironi A, B, D, H e I; quattordicesima per gli altri).