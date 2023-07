Approda al Sorrento il centrocampista Alberto De Francesco

Alberto De Francesco è un nuovo centrocampista del Sorrento. L'ex del Mantova ha firmato un biennale e si è dunque legato al club rossonero fino al 30 giugno del 2025. De Francesco, nato a Roma il 12 ottobre del 1994, nella passata stagione ha collezionato 30 presenze (mettendo a segno 5 reti) con il Mantova ed in precedenza ha giocato in C con L'Aquila, Avellino, Reggina ed Ischia oltre che in B con lo Spezia nel 2018/2019. In totale, De Francesco vanta 278 apparizioni (con 21 gol) tra i professionisti.