Calciomercato Sorrento, Amarante cerca talenti per la serie C

Archiviata l’iscrizione al campionato, con l’indicazione dello stadio Viviani di Potenza come sede delle gare casalinghe per le carenze strutturali del campo Italia, il Sorrento si concentra sul progetto tecnico per la composizione della squadra affidata all’allenatore Vincenzo Maiuri, confermato sulla panchina rossonera, dopo la brillante promozione in seri C.

Il diesse Alessandro Amarante sta svolgendo un giro di consultazioni ad ampio raggio per verificare ipotesi e disponibilità di calciatori che potrebbero trovare spazio nel Sorrento nella prossima stagione. In quest’ottica si inserisce l’incontro con il neo responsabile dell’area tecnica dell’Avellino, Giorgio Perinetti, che ha iniziato proprio da Sorrento il tour per presentarsi a tutte le società calcistiche della Campania. «Con il direttore Perinetti – spiega Amarante – abbiamo avuto un cordiale incontro per valutare eventuali calciatori che possano interessare al nostro club nell’ambito di un rapporto che lega da tempo le società e gli operatori di mercato».

Il varo della squadra, intanto, non distrae la società dagli aspetti finanziari per sostenere il progetto della partecipazione al campionato di serie C. L'ampliamento della base dirigenziale rimane l'obiettivo prioritario, peraltro, auspicato dal comandante Gianluigi Aponte, con il rinnovo della sponsorizzazione della Msc.

Le risorse garantite dalla compagnia di navigazione, infatti, pur rappresentando una solida base economica, non sono suffienti per far fronte agli oneri di gestione per la partecipazione al campionato di serie C, dovendo scontare, peraltro, la indisponibilità di un proprio impianto per le gare casalinghe.

«Il Sorrento Calcio 1945 srl - viene sottolineato in una una nota dell'ufficio stampa rossonero - coglie l’occasione per rinnovare l’invito agli imprenditori ed alle forze economiche del territorio costiero a stringersi intorno al progetto rossonero per il ritorno nel calcio professionistico. In rampa di lancio sia la nuova campagna marketing sia l'ambizioso programma di crowdfunding che consentirà di entrare a far parte della società attraverso l’acquisizione delle quote sociali, una vera e propria “equity” finalizzata al consolidamento della base partecipativa e finanziaria del club».