SORRENTO - Torna in Costiera il giovane difensore, classe 1999, Velio Raimondi. In rossonero dal 2016, nell'ultimo anno e mezzo si è "fatto le ossa" prima ad Agropoli (contribuendo alla vittoria del campionato di Eccellenza) e poi a Nola, dove ha disputato 16 gare nel girone I della Serie D siglando anche una rete. «Tornare allo stadio Italia è come ritornare a casa dopo un viaggio in cui ho maturato esperienze importanti. Sono pronto a dar il mio contributo e gioiere di nuovo con la maglia rossonera». © RIPRODUZIONE RISERVATA