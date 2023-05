Accardi direttore sportivo del Napoli dopo Giuntoli? «Un onore essere accostato ai campioni»

Pietro Accardi per il dopo Giuntoli? «Essere accostati al Napoli che ha vinto il campionato è un onore, ma a oggi penso esclusivamente all'Empoli» le parole del direttore sportivo dei toscano a Radio Kiss Kiss. De Laurentiis dovrà sostituire il dirigente azzurro - pronto a lasciare Napoli per la Juventus o per l'estero - e Accardi sempre il primo nome sulla lista.

«Proverò a trattenerlo, farò il possibile» risponde però Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli. «Gli ho dato un valore importante per quelli che sono i nostri equilibri economici. Gli ho riconosciuto che è veramente bravo e decisivo nella gestione della società. Vivo quotidianamente insieme a lui lo spogliatoio, condivido con lui tutto e scegliamo tutto insieme. Secondo me è prontissimo per fare il ds del Napoli, dovrà solo attutire l’impatto perchè il Napoli è di un livello europeo. Faccio di tutto per non pensarci per ora».