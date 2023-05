Lozano, infortunio da valutare: possibile intervento chirurgico, la stagione è già finita

Il futuro di Hirving Lozano è ancora tutto da scrivere e l'infortunio al ginocchio arrivato nell'ultimo match del Napoli contro la Fiorentina rischia di complicare i piani. Il messicano è stato protagonista con la squadra di Luciano Spalletti nella vittoria del campionato quest'anno, ma il contratto in scadenza e l'ingaggio importante possono portarlo lontano dall'azzurro in estate.

Intanto il club dovrà decidere cosa fare con il suo infortunio: gli accertamenti di queste ore chiariranno se per lui sarà possibile superare l'infortunio senza interventi o l'ospedalizzazione sarà necessaria. In Messico fanno sapere che in caso di operazione la carriera di Lozano con il Napoli potrebbe essersi già chiusa dopo lo scudetto, visto che il club potrebbe già metterlo sul mercato in attesa di indicazioni dall'allenatore.