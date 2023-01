Bereszynski al Napoli, l'affare si sblocca: Contini dice sì al ritorno in azzurro

Tutto pronto per il primo doppio arrivo dell'inverno del Napoli di Aurelio De Laurentiis: in azzurro arrivano Bartosz Bereszynski e Nikita Contini direttamente dalla Sampdoria. Come riportato da Sky Sport, si aspettava in queste ore che il portiere - cresciuto proprio in azzurro e in prestito in blucerchiato - desse il suo ok alla trattativa per il rientro, un placet arrivato nella giornata di ieri.

Affare in chiusura, dunque, ma manca ancora qualcosa per l'ufficialità definitiva e il trasferimento. La Sampdoria in queste ore cercherà un nuovo portiere con cui sostituire Contini, mentre insieme al Napoli si cerca di colmare le ultime distanze sulle differenze d'ingaggio dei due terzini. Ai blucerchiati passerà in prestito Alessandro Zanoli.