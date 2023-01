Caprile al Napoli, è l'ora della verità: c'è anche il Benfica sul portierino del Bari

Alex Meret per il presente, ma il futuro resta tutto da scrivere per i pali del Napoli di Luciano Spalletti che deve pensare anche a quello che accadrà dalla prossima estate, al di là del rientro alla base di Nikita Contini e delle difficoltà fisiche di Salvatore Sirigu. E tra i profili che più piacciono agli azzurri quello di Elia Caprile, del Bari di famiglia, sarebbe particolarmente apprezzato, viste anche le ottime cose mostrate in questi mesi di serie B con la squadra pugliese.

Secondo Sky Sport, il Napoli sta già provando a chiudere per l'acquisto di Caprile per avere da subito il cartellino del giocatore, che resterebbe comunque a Bari almeno fino al termine della stagione in corso per poi indossare la maglia azzurra. L'affare però non è in dirittura d'arrivo, ci sarà ancora da discutere con l'entourage del portiere, con cui non c'è ancora un'intesa: sul 21enne, inoltre, anche l'interesse del Benfica che ha chiesto informazioni su di lui.