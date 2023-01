Bereszynski al Napoli, Giuntoli: «Ne stiamo ancora parlando con la Samp»

Il mercato del Napoli pronto ad accendersi: il primo calciatore a vestire la maglia azzurra sarà Bartosz Bereszynski, il terzino della Sampdoria su cui però Cristiano Giuntoli ha provato a frenare: «Ne stiamo parlando con la Sampdoria, vediamo cosa accadrà ma per il momento non c'è ancora niente» ha detto a Dazn.

Una frenata che però non cambia le cose, visto che il terzino polacco è davvero a un passo dalla squadra di Spalletti. Un altro nome seguito - ma per l'estate - è quello di Azzedine Ounahi. «Noi abbiamo fatto un inizio di stagione straordinario e stiamo bene così. Ma guardiamo solo a noi stessi, non guardiamo in casa di altri» ha detto Giuntoli, precisando che per gennaio il Napoli difficilmente farà altri colpi.