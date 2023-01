Inter, parte la rincorsa di Inzaghi: «Battere il Napoli è un'impresa»

«Battere il Napoli è una grande iniezione di fiducia, sono orgoglioso della mia squadra stasera» dice il sorridente Simone Inzaghi «Abbiamo fatto una grande partita, ma ero sereno perché ci siamo allenati nel migliore dei modi e ora dobbiamo continuare così. Poi con questo pubblico allo stadio abbiamo regalato una grande serata ai nostri tifosi».

«Dzeko sta facendo benissimo, è un giocatore di qualità che ci sta aiutando tantissimo in questa rincorsa che parte stasera» ha detto l'allenatore nerazzurro «Sono stati 90 minuti di grande concentrazione per noi, potevamo segnare anche nel primo tempo, la squadra è stata sempre sul pezzo e questa vittoria è un'impresa che ci deve dare dare fiducia per il futuro. In campionato abbiamo perso punti ma è ancora lunga, dobbiamo migliorarci sempre e aspettare chi manca, come Brozovic».

«Scudetto? Manca tantissimo, la sosta è stata nuova per tutti, ci sono tante squadre che corrono e vincono, tra due giorni siamo di nuovo in campo».